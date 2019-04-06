بريطانيا تبدأ إصدار جوازات سفر دون عبارة "الاتحاد الأوروبي"

بدأت وزارة الداخلية البريطانية إصدار جوازات سفر دون عبارة "الاتحاد الأوروبي"، في الوقت الذي تفاجئ به الكثير من المواطنين البريطانين لدى استلامهم لهذه الجوازات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية البريطانية إن جوازات السفر الحمراء لن تحمل على الغلاف الأمامي عبارة "الاتحاد الأوروبي" وقد بدأ تداولها منذ 30 مارس/ آذار 2019، بحسب ماذكرت صحيفة "Independent" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين في الحكومة توقعوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار، إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية قال إنالمواطنين سيستمرون بالحصول على جوازات سفر قديمة وجديدة بالوقت ذاته.

لكنهم لن يتمكنوا من اختيار نوع المستند، وفي نهاية العام تخطط الحكومة لإصدار جوازات سفر جديدة باللون الأزرق.

وعبر الكثيرون من المواطنين البريطانيين عن دهشتهم من التصميم الجديد للجواز، حيث أعربت سوزان هيندل بارون، وهي مواطنة بريطانية حصلت على الجواز الجديد، عن دهشتها قائلة "لقد فوجئت جدا. فنحن لا نزال أعضاء في الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن مجلس العموم البريطاني قد صوت على مشروع قانون يلزم الحكومة بطلب تأجيل "بريكست" لتجنب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.