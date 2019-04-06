ميغان ماركل ترفض إظهار طفلها للصحافة

أعلنت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، إنها تحلم بالولادة في جو هادئ دون وجود للمصورين والصحفيين.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية لن يتمكن الصحفيون ومتابعو ميغان ماركل من رؤية الطفل مباشرة بعد ولادته. وبالتالي، سوف تكسر زوجة الأمير هاري التقليد الذي أقامته الأميرة ديانا والتزمت به كيت ميدلتون.

ووفقا للصحفي الأمريكي أوميد سكوبي، فإن هذا يرجع إلى حقيقة أن ماركل تروج لأفكار الحركة النسائية.

وبحسب الصحيفة تم اتخاذ هذا القرار كون طفل الدوق والدوقة لن يكون الوريث المباشر للعرش.

يذكر أن ميغان ماركل كانت قد رفضت الولادة في جناح ليندو وينغ بمستشفى سانت ماري في لندن، حيث وضعت كيت ميدلتون أطفالها الثلاث، وبدلا من ذلك، اختارت الدوقة مستشفى آخر بالقرب من منزلها في وندسور.