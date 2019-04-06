أقوى امرأة في العالم... إيرانية تحطم الرقم القياسي وتسحب شاحنة ضخمة (فيديو)

حطمت سيدة إيرانية تبلغ من العمر 43 عاما، الرقم القياسي المسجل باسم امرأة أسترالية في ألعاب القوى حیث قامت بسحب شاحنة تزن أكثر من 12 طنّاً بواسطة حبل.

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء، كسرت السيدة غيتي موسوي من مدينة تبريز الإيرانية والبالغة من العمر 43 عاما، بحضور مستشار تسجيل غينيس في إيران وحشد من الجمهور من أبناء المدينة، الرقم القياسي الذي حققته امرأة أسترالية في ألعاب القوى.

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وتمكنت غيتي من سحب شاحنة تزن أكثر من 12 طنا بالحبل لمسافة 30 متراً.

وقالت موسوي: "كنت أمارس الرياضة منذ الطفولة والمرحلة الابتدائية، وكنت أحاول دائما القيام بأفعال كبيرة. وفي مرحلة الثانوية، حصلت على المركز الأول في مسابقات اللياقة البدنية لفئة الناشئين، وعموما، مارست الكثير من الألعاب الرياضية، وكنت ألعب كرة الطائرة للتسلية، وبجانبها كنت أسرع رياضية في ألعاب القوى حيث عدوت مسافة 36 مترا في 7 ثوان".

وأدى زواجها إلى توقف ممارستها للرياضة الاحترافية لمدة 10 سنوات ولكنها لم تنقطع كليا.

ولفتت موسوي إلى عدم وجود مسابقات للنساء في رياضة القوة وكمال الأجسام في إيران، وقالت " لا توجد في بلدنا مسابقات للنساء في رياضة القوّة وكمال الأجسام، فليس هناك أي اهتمام بهذا الأمر، ومن ناحية أخرى، فإن النساء اللواتي يذهبن إلى النوادي الرياضية يهمهن الجمال غالبا وقد يمارسن الرياضة دون اتباع الأساليب العلمية فيواجهن أضرارا رياضية".