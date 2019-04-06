نتنياهو يكشف عن نوايا صادمة للفلسطينيين

وفي حديث لقناة "12 نيوز" الإسرائيلية، سُئل نتنياهو عن السبب في عدم توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة بالضفة الغربية مثلما حدث في القدس الشرقية وهضبة الجولان ومناطق أخرى تم الاستيلاء عليها في حرب 1967، وفقا لرويترز.

© REUTERS / Mohamad Torokman بعد الجولان وترقب نتنياهو... خطوة أمريكية جديدة تجاه الضفة الغربية

فقال "أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية. سأوسع نطاق السيادة (الإسرائيلية)".

يذكر أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واعتباراً من عام 1974 واصلت بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 خلال ما يعرف بحرب الأيام الستة.

ومع أن القانون الدولي يمنع تغيير معالم الأراضي التي احتلت بالقوة كالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وصدرت قرارات بهذا الشأن عن الأمم المتحدة، غير أن إسرائيل لم تراع هذه القرارات وواصلت سياستها الاستيطانية ضاربة بعرض الحائط كل هذه القوانين.