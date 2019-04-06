فضح نفسه... القبض على مهدد إلهان عمر بالقتل

ألقت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية القبض على رجل، بتهمة تهديده للنائبة المسلمة في الكونغرس، إلهان عمر، بالقتل.

ووفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية في نيويورك، فإن المتهم محتجز حاليا، وهو من سكان نيويورك، ويدعى باتريك دبليو كارلاينو (55 عاما)، وهدد إلهان عمر بالقتل، بسبب ديانتها المسلمة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

© REUTERS / ERIC MILLER إلهان عمر تتعرض للتهديد في لوس أنجلوس

وبحسب إفادة أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي"، فقد أجرى كارلاينو، مكالمة بالمكتب الخاص بإلهان عمر في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 21 مارس/آذار.

وعرف المتهم عن نفسه في المكالمة بأنه "بات كارلينو"، وسأل موظف رد عليه: "هل تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين، لماذا تعمل من أجلها (إلهان عمر)، إنها إرهابية، سأضع رصاصة في جمجمتها" ثم ردد كلمة بذيئة.

وبعد تلقي المكالمة، أحال مكتب إلهان عمر التهديد الذي تلقاه على الفور إلى شرطة العاصمة الأمريكية، والتي بدورها فتحت تحقيقا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت الإفادة، إن كارلينو بدا غاضبا أثناء المكالمة، ولكنه قدم إملاءا باسمه ومعلومات الاتصال به.

وأشار كارلاينو خلال التحقيقات معه بعد القبض عليه، إلى أنه وطني، ويحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، و "يكره المسلمين المتطرفين في حكومتنا"، كما جاء في الإفادة.

وعندما تم مواجهته بوصفه لإلهان عمر أنها "إرهابية"، وهدد بقتلها، أجاب كارلينو في البداية أن هذا ليس ما قاله، وفقا لإفادته الخطية، ولكنه اعترف فيما بعد للسلطات أنه ربما قد يكون قال شيئا من هذا القبيل، ولكنه غير متأكد.

ومثل كارلاينو أمس الجمعة أمام قاضي صلح أمريكي، وهو محتجز في انتظار جلسة محاكمة جديدة ستعقد الأربعاء 10 نيسان/أبريل الجاري، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل.

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، فازت بعضوية مجلس النواب الأمريكي، سيدتان مسلمتان، هما إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب، فلسطينية الأصل.

ووجه الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء سهام النقد لإلهان عمر بسبب ما كتبته على "تويتر" بأن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، تدفع أموالا لساسة أمريكيين لدعم إسرائيل.

ونددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وغيرها من الزعماء الديمقراطيين في المجلس بتصريحات النائبة في وقت سابق وطالبوها بالاعتذار وقالوا إنه يتعين التصدي لمعاداة السامية واستنكارها.