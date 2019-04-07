أفغانستان تطلب تفسيرا من باكستان حول تصريحات عمران خان

وكتب المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية صبغة الله أحمدي على "تويتر"، أن الوزارة استدعت الدبلوماسي للاحتجاج على تصريحات اعتبرتها "تدخلا صريحا" في الشأن الأفغاني.
لكن وسائل إعلام أفغانية ذكرت أن خان تحدث مجددا عن الأمر يوم الجمعة أمام حشد في باكستان وأوضح أن تصريحاته الأصلية كانت "نصيحة أخوية".
وكتب أحمدي على "تويتر"، "تعتبر أفغانستان تصريحات عمران خان الأخيرة تدخلا صريحا في شؤون أفغانستان الداخلية وتعتبر تصريحات رئيس الوزراء عودة إلى موقفه السابق"، بحسب "رويترز".
وهذه رابع مرة في غضون شهر ونصف تقريبا تطلب فيها كابول تفسيرا من إسلام اباد بشأن تصريحات تتعلق بمحادثات السلام التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 17 عاما.
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