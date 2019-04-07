مقتل شخصين في حريق بمبنى سكنى في موسكو

أكدت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، مقتل شخصين، وإنقاذ 4 آخرين في حريق بمبنى سكني في العاصمة الروسية موسكو.

© REUTERS / Brian Snyder السيطرة على حريق ضخم في وسط باريس (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان: "خلال إطفاء الحريق، تم إنقاذ 4 أشخاص من الطوابق العلوية. ولسوء الحظ قتل شخصان في الحريق".

وأشارت الوزارة إلى أن الحريق اندلع في مبنى سكني وسط ​موسكو. واستطاع رجال الانقاذ السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ولم توضح التقارير بعد سبب الحريق، لكن السلطات في موسكو بدأت تحقيقا في الحادث.