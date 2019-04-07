الأمير ويليام يقضي 3 أسابيع متخفيا مع جواسيس بريطانيا

قضى دوق كامبريدج الأمير وليام الأسابيع الثلاثة الماضية سرا مع جواسيس بريطانيا، ليكتشف بنفسه كيف تكافح أجهزة الأمن الإرهاب.

It’s been revealed Prince William has been secretly shadowing Britain’s top spies for the last 3 weeks. The Duke of Cambridge embedded with agents from MI5, MI6 and @GCHQ. I hear he also saw live operations against terrorist cells in the UK and against Islamic State in Syria pic.twitter.com/vn1ROM8gcm — Chris Ship (@chrisshipitv) April 6, 2019

ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، في الأسبوع الأول من التدريب، تعرف الأمير وليام على عمل جهاز الاستخبارات الأجنبية "إم آي 6".

© REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL رئيسة الوزراء البريطانية تنحني أمام الأمير وليام بطريقة غريبة وتثير جدلا واسعا (فيديو)

وأمضى الأسبوع الثاني في جهاز الاستخبارات الداخلية "إم آي 5"، حيث درس أساليب العمل لحماية الأمن القومي، ولا سيما مكافحة التهديدات الإرهابية

أما الأسبوع الثالث والأخير كان في مركز الاتصالات الحكومية، وهو المسؤول عن الحفاظ على الاستخبارات الإلكترونية وحماية المعلومات للحكومة والقوات المسلحة في البلاد.

وبدوره، قال الأمير وليام:

"كان الوقت الذي قضيته داخل أجهزة الأمن والمخابرات لدينا، وفهم أكبر للمساهمة الحيوية في أمننا القومي، تجربة مفيدة حقا".

ومن جانبه، أشاد رئيس قسم مكافحة الإرهاب في مركز الاتصالات الحكومية بعمل الأمير، الذي وصفه بـ "الشاق للغاية".