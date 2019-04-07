بالفيديو... سفن عسكرية أمريكية في طرابلس لاجلاء رعاياها

اقتربت عدة سفن تابعة للقوات البحرية الأمريكية من الشواطئ الليبية، وتحديدا مقابل العاصمة طرابلس، وذلك بهدف إجلاء المواطنين الأمريكيين من منطقة جنزور الواقعة غرب العاصمة الليبية.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" مقاطع فيديو أظهرت السفن الأمريكية في البحر مقابل العاصمة طرابلس.

وذكر موقع "المرصد" الليبي نقلا عن بيان للقيادة الأمريكية العسكرية في أفريقيا " أفريكوم" إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية الداعمة لها على الأرض مؤقتا واستجابة للظروف الأمنية والاضطرابات المتزايدة في طرابلس".

وكشفت "أفريكوم" ولأول مرة أن مهمتها في ليبيا تشمل الدعم العسكري للبعثات الدبلوماسية وأنشطة مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الشراكات وتحسين الأمن في جميع أنحاء المنطقة.

وأضافت في بيانها " تظل القيادة الأمريكية الإفريقية ملتزمة بليبيا آمنة ومستقرة ، مما يسهم في الأمن الإقليمي وتقوم بإجراء تخطيط عسكري حكيم مع الاستمرار في تقييم الوضع الأمني بما يشمل إجلاء الأفراد استجابة لتطور الوضع الأمني".