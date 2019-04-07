إيران تؤكد منع واشنطن إرسال المساعدات لمنكوبي السيول

أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على منع إرسال مساعدات إنسانية لمنكوبي السيول في إيران، وذلك خلافا لكل المعايير والمواثيق الإنسانية والدولية.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev روحاني: منع وصول المساعدات لمنكوبي الفيضانات جريمة غير مسبوقة

طهران — سبوتنيك . وفي تصريح أدلى به لموقع "العهد" الإخباري، قال قاسمي: "الحكومة الأمريكية تزعم أنها تريد خدمة الشعب الإيراني وتحقق وضعا أفضل له، الا أن الحوادث الأخيرة كشفت زيف هذه المزاعم وانها كانت مجرد أقاويل فكاهية مرّة".

وأضاف: "في السيول الأخيرة التي ضربت مناطق مختلفة في البلاد والتي أدّت إلى خراب كبير وأودت بحياة نحو 70 شخصاً، اتخذت أمريكا وللأسف الشديد إجراءات تعارض جميع المعايير الدولية وأغلقت حسابات الهلال الأحمر الايراني وكما تعرفون أنه لا يمكن إغلاق حسابات الهلال الأحمر كونها مؤسسة إنسانية وفي نهاية المطاف منعت وصول المساعدات الأجنبية سواء من جانب الإيرانيين في الخارج أو الشعوب الأخرى".

وأكد الناطق باسم الخارجية الايرانية أن الحكومة الأمريكية مسؤولة عن النتائج السلبية للآثار المدمرة للسيول الأخيرة في الجمهورية الاسلامية، قائلا:" نحن نعلن للعالم أن مثل هذه الاجراءات الشنيعة في القضايا الإنسانية لا يمكن القبول بها، ونحن رأينا حتى في الحروب الكبرى لا يمكن لأحد أن يمنع نشاطات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العالم".

وردا على سؤال بشأن متابعة إيران لهذا الإجراء الأمريكي في المحاكم الدولية قال قاسمي: "إن هذا الموضوع هو قيد البحث والدراسة ولكن أمريكا التي تدعي قيادة العالم لا تحترم المعايير الإنسانية ولا تحترم حقوق الإنسان وعلى المجتمع الدولي والشعوب والنخب في العالم أن يواجهوا هذه الإجراءات الأمريكية اللاإنسانية لأن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى فوضى".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اتهم أمس الولايات المتحدة بإعاقة المساعدات والانخراط في أعمال "إرهاب اقتصادي" ضد بلاده، مؤكدا أن الحظر الأمريكي على بلاده عرقل جهود الهلال الأحمر الإيراني لمواجهة الفيضانات غير المسبوقة التي ضربت البلاد.

وكذب ظريف تصريحات نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، التي أشار فيها بومبيو إلى استعداد الولايات المتحدة لمساعدة ضحايا السيول عبر تحويل الأموال إلى الهلال الأحمر الإيراني، مشيرا لما وصفه بعجز اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تسلم الأموال بسبب العقوبات الأمريكية.