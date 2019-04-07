باكستان: الهند تعد لهجوم جديد

كشف وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، اليوم الأحد، أن بلاده لديها "معلومات استخبارية يعول عليها وتشير إلى أن الهند ستشن هجوما جديدا عليها هذا الشهر في ظل انحسار على ما يبدو للتوتر بعد مواجهة بين الدولتين المسلحتين نوويا في فبراير/ شباط.