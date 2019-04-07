تسجيل
17:13 07 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    محادثات و مفاوضات بين طالبان والمعارضة الأفغانية (أفغانستان) في موسكو 5 فبراير/ شباط 2019

    رئيس الحكومة الأفغانية: روسيا قادرة على استخدام نفوذها للطلب من طالبان التفاوض مع الحكومة

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    أعرب الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية (رئيس الحكومة) عبد الله عبد الله، عن ثقته في قدرة روسيا على استخدام نفوذها للطلب من حركة طالبان للتفاوض مع الحكومة الأفغانية، مؤكدا أن الحوار الأمريكي مع الحركة، من الناحية الأخرى، ينبغي أن يفضي إلى جلوسها مع حكومة كابول لتقرير مستقبل البلاد.

    البحر الميت — سبوتنيك. وقال عبد الله، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "روسيا يمكن أن تستخدم نفوذها لكي تطلب من طالبان أن تأتي إلى طاولة الحوار مع الأفغان".

    وأضاف "الشروط التي تضعها طالبان هي ألا تتحاور مع الحكومة الأفغانية، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولا من أي طرف".

    حركة طالبان الأفغانية
    © AP Photo /
    الحكومة الأفغانية: موافقة "طالبان" على قطع علاقتها مع الإرهابيين يحل جزءا من الأزمة
    واعتبر رئيس الحكومة الأفغانية أن التنسيق الروسي الأمريكي في الحالة الأفغانية هو أمر مفيد، قائلا: "كان هناك اجتماع مؤخرا بين روسيا والولايات المتحدة، أي المبعوث الروسي مع المبعوث الأمريكي الخاص، وهم ينسقون، طبعا التنسيق الجيد بين القوى الدولية والإقليمية، وسيكون له وقع أفضل".

    واعتبر عبد الله أن الحوار الأمريكي مع حركة طالبان يجب أن تكون نتيجته جلوس الأفغان سوية لتقرير مصير بلادهم.

    وقال عبد الله إن "هذه اللقاءات يجب أن تؤدي إلى جلوس الأفغان معا لكي يقرروا سوية مستقبل البلاد، لكن هناك أمور أخرى تعني الأمريكيين، مثل علاقات طالبان بالقاعدة والحركات الإرهابية الأخرى، وهو أمر يثير قلق الأميركيين، لذلك، فهم يتحدثون بشكل مباشر معهم [طالبان]".

    وأضاف عبد الله، "لكن حينما يتعلق الأمر بأفغانستان، وبالحاجة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن الطرفين [الحكومة وحركة طالبان] يجلسان معا ويتحاوران حول المستقبل".

    ودعا عبد الله إلى التنسيق بين المبادرات المتعلقة بالأزمة الأفغانية للوصول إلى سلام دائم في البلاد.

    وقال رئيس الحكومة الأفغانية إن "كل هذه المبادرات يجب التنسيق فيما بينها، لكي تصل إلى هدف واحد وهو دعم سلام مستدام في أفغانستان، وبعض الدول أعربت عن اهتمامها"، موضحا "أوزبكستان في السابق قامت ببعض الجهود، وكازاخستان، وإندونيسيا، لكن يجب علينا أن نرى تنسيقا أكبر بين هذه الجهود".

    وأضاف عبد الله أن التوصل إلى سلام في أفغانستان سينعكس على الأوضاع الأمنية لدول الجوار، قائلا "الدول المجاورة لأفغانستان لديها مخاوف أمنية لأن بعض الجماعات التي تحاربنا، مدعومة من طالبان، وهي جماعات معظمها من دول آسيا الوسطى، يسمّون أنفسهم طالب، وهم متحالفون مع طالبان ويحاربوننا، وهذا الأمر هو خطر أمني لكل الدول المجاورة، لذلك طبعا فإن أي اتفاق سلام في أفغانستان سيساعد الجميع".

    وحول وجود تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) داخل أفغانستان، أكد رئيس الحكومة الأفغانية أن التنظيم يتواجد بشكل أساسي في مكان واحد من البلاد، وتحديدا في الشمال، لكن الآن أيضا يتمدد باتجاه الشرق.

    وأردف:

    "يحاربوننا ونحاربهم، وقد أوقعنا العديد من الخسائر في صفوفهم بما في ذلك قادة التنظيم، إنه تحد أمني لكننا لهم بالمرصاد".

    وكانت موسكو قد استضافت مطلع فبراير/شباط وعلى مدى يومين اجتماعا للمصالحة الأفغانية ضم أطراف وسياسيين بارزين مع حركة طالبان وبغياب الحكومة الأفغانية في مسعى لإنجاح التحركات في إنهاء الصراع الدامي في البلاد.

    كما ومن المقرر أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة في الأيام المقبلة اجتماعات أخرى للمصالحة الأفغانية بين الممثلين الأمريكان وحركة طالبان وكذلك بين الحركة والساسة والنخب الأفغانية.

    هذا وكانت قوات دولية قد دخلت أفغانستان عام 2001 في إطار الحرب ضد حركة " طالبان" المتطرفة وتنظيم " القاعدة". وبدأت بعثة حلف الأطلسي الجديدة "مهمة الدعم الحازم" عملها في أفغانستان في الأول من كانون الثاني/يناير عام 2015، وذلك بعد انتهاء الجزء العسكري، واستكمال سحب الجزء الأكبر لعسكريي الناتو من البلاد.

    وتزداد الأوضاع سوءا في أفغانستان في الآونة الأخيرة، مع توسع سيطرة متمردي طالبان على مناطق في شمال وشمال غرب أفغانستان، وسيطرة مسلحي "داعش" الإرهابي على مناطق هامة.

    انظر أيضا:

    الحكومة الأفغانية: موافقة "طالبان" على قطع علاقتها مع الإرهابيين يحل جزءا من الأزمة
    ظريف: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الأفغانية
    مقتل أكثر من 50 مسلحا من طالبان بعد معارك مع القوات الأفغانية
    أنباء عن موافقة حكومة أفغانستان على المشاركة في اجتماعات المصالحة مع طالبان
    "أقبلك بين طالبان"(فيديو)
    طالبان تتبنى محاولة اغتيال نائب الرئيس الأفغاني
    الكلمات الدلالية:
    طالبان, أفغانستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أداء أحد المشاركين في مهرجان رياضي بروريف (اختراق) في الساحة الرياضية الصغيرة لملعب لوجنيكي في موسكو
    الجزائر تودع وتركيا تحتفل و"مرسيدس-بنز" بتوقيع من بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في معاملاتها النفطية
    هل تتخلى السعودية عن الدولار في معاملاتها النفطية
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك