رئيسة وزراء بريطانيا: إما أن يصادق البرلمان على "بريكست" أو لا خروج من الاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأحد، البرلمان إلى المصادقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرة أن الإخفاق في ذلك سيؤدي لعدم الخروج من المنظمة.

القاهرة — سبوتنيك. وفي خطاب نشر على صفحتها على تويتر، قالت ماي، "الحكومة فاوضت الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الذي تمنيت على البرلمان الموافقة عليه لكي نخرج على أساسه، لكن البرلمان رفض الاتفاق 3 مرات، وكما هي الحال الآن، لا أرى أن البرلمان قد يوافق على الاتفاق".

واستطردت ماي، "لكن البرلمان أيضا قال إنه لا يريد لبريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق"، موضحة "الخيار المتاح أمامنا هو أن نخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو عدم الخروج منه بتاتا".

Let me explain what's happening with Brexit.pic.twitter.com/gjGkvFk8fT — Theresa May (@theresa_may) April 7, 2019

وعن سبل تحقيق التوافق حول اتفاق "بريكست"، قالت ماي، "علينا أن نبحث على طرق جديدة ومقاربة جديدة للحصول على توافق في البرلمان، ما يعني إجراء محادثات ما بين الأحزاب".

وافقت دول الاتحاد الأوروبي تمديد مهلة على خروج المملكة المتحدة حتى 22 أيار/مايو المقبل في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية الأسبوع المقبل

وفي حال رفض مشرعو بريطانيا الاتفاق الأسبوع المقبل فسيمهلها الاتحاد حتى 12 نيسان/أبريل لتوضيح كيفية المضي قدما.