ردا على ترامب... نائبة في الكونغرس: لا يعيبني أنني كنت نادلة في بار

ردت النائبة المستجدة في مجلس النواب الأمريكي، اليكساندريا كورتيز، على وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لها بأنها "نادلة بار صغيرة"، بالقول إن "هذا لا يعيبها".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء اليوم، الأحد، عن كورتيز، النائبة عن ولاية نيويورك، أن هذا الوصف مجاملة، وليس إهانة، لأن عملي السابق نادلة في بار منحني خبرة ميدانية حية في طرق العناية الصحية".

وأضافت كورتيز: "إنه أمر معيب من طرف ترامب أن يسخر من شخص، لأنه من بيئة اجتماعية متواضعة، وإنه اشتغل في بار".

"Daniel Turner: Ocasio-Cortez is wrong again – The world will NOT end in 12 years" via FOX NEWS https://t.co/CpuiqbH2Ba pic.twitter.com/9JYwtZapnK — Kelly Mansell (@KellyMansellLgn) April 7, 2019

وتابعت: "ليس مقبولًا من الرئيس أن يعيب علي مكان ولادتي ونشأتي وطبيعة عملي".

وأكدت النائبة في مجلس النواب الأمريكي، اليكساندريا كورتيز، أنها "تعلمت الكثير من عملها في البار، وأصبحت ناشطة في قضايا التأمين الصحي لخدمة الناس، وهو ما لم يحصل عليه الرئيس ترامب".