استعدادا لمهاجمة إيران ... إسرائيل تشترى طائرات تزود بالوقود في الجو

ستتقدم إسرائيل في الأيام المقبلة بطلب رسمي للولايات المتحدة لشراء طائرات حديثة، استعدادا للهجوم على إيران.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، الأحد، بأن إسرائيل ستتقدم بطلب رسمي لشراء طائرة التزود بالوقود الأمريكية من طراز "KC-46" التابعة لشركة بوينغ العالمية، بهدف التزود بالوقود للوصول لأهداف بعيدة عن المجال الجوي الإسرائيلي، والمقصود إيران، بحسب واللا".

وأورد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن الطائرة الجديدة ستدخل الخدمة العسكرية قريبا، بهدف تفوق الجيش الإسرائيلي، مقارنة بغيره من جيوش منطقة الشرق الأوسط.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري أن شراء الطائرة الأمريكية يعني زيادة التفوق العسكري الإسرائيلي، وهي عملية الشراء التي تأتي بعد اقتراحين قدمهما الجيش الإسرائيلي بغرض اختيار أفضل طائرة تزود بالوقود حول العالم، وكان الاختيار هو شركة "بوينغ" الأمريكية.

המטוס החדש שישדרג את יכולת התקיפה של ישראל ב"יעדים רחוקים" https://t.co/P3LOvmg3Ly pic.twitter.com/78qq92xkWI — MSN_IL (@MSN_IL) April 7, 2019

وأوضحت أن الاختيار الأول المرفوض، كان يعني شراء وتحويلها إلى طائرة تزود بالوقود، وبأن الهدف الأساس من عملية الشراء هو الاستعداد لأي مواجهات عسكرية مقبلة، خاصة مهاجمة إيران ـ على حد زعم الموقع الإخباري.

يشار إلى أن طائرة "البوينغ" من طراز "KC-46"، هي طائرة عسكرية أمريكية صممت لنقل المعدات العسكرية وللتزود بالوقود جوا، وهي تطوير للطائرة "بوينغ 767"، في فبراير/شباط 2011.

وتتميز الطائرة الأمريكية بأنه يمكنها تزويد ثلاث طائرات في وقت واحد، ومقاومة للهجمات الكيميائية والبيولوجية، وقادرة على العمل في ظروف الطقس القاسية، كما أنه قادر على حمل العشرات من الركاب والبضائع الإضافية، ويمكنها البقاء أكثر من عشر ساعات في الهواء، وتحمل 94 طنًا من الوقود، وتكلفتها 200 مليون دولار، ولدى الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الطائرة حوالي 179 طائرة.