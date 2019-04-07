إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية عشية انتخابات الكنيست

قررت السلطات الإسرائيلية فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة يوم بعد غد، الثلاثاء، تزامناً مع انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وستسمح للفلسطينيين بالعبور إلى داخل إسرائيل فقط للحالات الإنسانية.

القدس — سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له مساء اليوم الأحد، "بناءً على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة ابتداءً من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء وفقًا لتقييم الوضع وساعات فتح المعابر".

سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة #يهودا_والسامرة وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع #غزة في يوم #الانتخابات للكنيست ال-٢١ إبتداءًا من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء ٩/٤/٢٠١٩ وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء وفقًا لتقييم الوضع وساعات فتح المعابر — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2019

وأضاف أدرعي "خلال الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية وفقًا لموافقة منسق نشاطات الحكومة في المناطق".

خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية وفقًًا لموافقة منسق نشاطات الحكومة في المناطق @CogatArabic — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2019

وتفتح لجنة الانتخابات الإسرائيلية صناديق الاقتراع الساعة السابعة صباحاً يوم الثلاثاء المقبل التاسع من نيسان/أبريل الجاري أمام الناخبين الإسرائيليين، وأبرز المرشحين هم رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو، الذي يترأس حزب "الليكود"، ومنافسه بني غانتس، الذي يترأس حزب "أبيض أزرق"، بالإضافة إلى "حزب اليمين الجديد" الذي يترأسه وزير التربية والتعليم العالي نفتالي بينيت، وقائمتان للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، قائمة "تحالف الموحدة والتجمع" وقائمة "الجبهة والتغيير".

ويأتي الإغلاق في ظل الوضع المتوتر على الحدود بين إسرائيل وغزة، حيث شهدت تلك المناطق في الأشهر الماضية تنظيم الفلسطينيين لما يعرف بمسيرات العودة منذ أذار/مارس من العام الماضي، وما تضمنه ذلك من مواجهات مع القوات الإسرائيلية أوقعت عشرات القتلى الفلسطينيين، فضلا عن إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.