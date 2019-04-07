تحذير من إيران لترامب بشأن "كارثة" تهدد الولايات المتحدة

هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من "تداعيات كارثية"، لقرار السلطات الأمريكية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمتها للمنظمات الإرهابية.

وغرد ظريف عبر "تويتر"، بصورتين لخبرين يتعلق أحدهما بالدعم المالي من قبل الملياردير شيلدون أدلسون المعروف بحمايته المصالح الإسرائيلية، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما يخص الثاني تصريحات مستشار الأمن القومي للإدارة الأمريكية، جون بولتون، والتي قال فيها إنه ليس نادما على دوره في شن الحرب على العراق.

وكتب ظريف "أولئك الذين وضعوا نتنياهو في المقام الأول وحرضوا منذ فترة طويلة على إدراج الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في قائمة الإرهاب يعلمون جيدا تداعيات هذا الإجراء بالنسبة للقوات الأمريكية في المنطقة".

#NetanyahuFirsters who have long agitated for FTO designation of the IRGC fully understand its consequences for US forces in the region. In fact, they seek to drag US into a quagmire on his behalf.@realDonaldTrump should know better than to be conned into another US disaster. pic.twitter.com/i4bcfgxybT — Javad Zarif (@JZarif) April 7, 2019

وأضاف ظريف "هؤلاء يسعون في الحقيقة وبالنيابة عنه (نتنياهو) إلى جر الولايات المتحدة إلى مستنقع".

وأكمل ظريف موجها تحذيره للرئيس الأمريكي "من الأفضل لدونالد ترامب أن يعلم ذلك قبل أن يجر الولايات المتحدة إلى كارثة أخرى".

يذكر أن مسؤولين أمريكيين كشفوا الجمعة الماضية عن نية الإدارة الأمريكية القيام بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي.