ترامب يؤكد تحرير السائحة الأمريكية المختطفة في أوغندا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، تحرير السائحة الأمريكية التي اختطفت في وقت سابق في أوغندا.

وكتب ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلا " يسرني أن أبلغكم بأن السائحة الأمريكية ومرشدها السياحي، الذين تم اختطافهم في أوغندا، قد تم تحريرهم. حماهم الله وأسرهم".

Pleased to report that the American tourist and tour guide that were abducted in Uganda have been released. God bless them and their families! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019

وأشارت معلومات، في وقت سابق، عن أن أشخاص مجهولين اختطفوا سائحة أمريكية تبلغ من العمر 35 سنة تدعى كيمبرلي سو إنديكوت وسائق السيارة الذي كان يقلها، مساء الثلاثاء في متنزه الملكة إليزابيث الوطني بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحسب الشرطة، فإن الخاطفين طالبوا بمبلغ 500 ألف دولار لقاء الإفراج عن السائحة، حيث تواصلوا مع الشرطة عبر هاتفها.