زيلينسكي: الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا كانت نزيهة

أكد مرشح الرئاسة الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد كانت شفافة ونزيهة، وشكر جميع مسؤولي وزارة الداخلية ورئيسها على عملهم.

كييف — سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة نشرت على صفحته على "فيسبوك" اليوم الأحد: إن "الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد (أوكرانيا) كانت شفافة ونزيهة وهذا ما أكده جميع المراقبين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفق اعتقادي هذه المرة الأولى (الانتخابات شفافة و نزيهة)".

© Sputnik . Alexey Druzhinin بوروشينكو يعلن بوتين منافسا رئيسيا في انتخابات الرئاسة الأوكرانية

وأضاف: "أود أن أشكر موظفي وزارة الشؤون الداخلية، وكل شرطي وكل رجل إنقاذ وقوى الحرس الوطني على هذا العمل. أريد أن أشكر الوزير أفاكوف".

وختم زيلينسكي، قائلا: "يبدو لي أنها المرة الأولى في تاريخ بلدنا، عندما تعمل الوزارة والشرطة من أجل البلاد ودفاعا عن مصالح أوكرانيا وليس لصالح مرشح بحد عينه. شكراً لكم، شكرا للجميع".

وأجريت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، يوم الأحد 31 آذار مارس/مارس. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، لم يحصل أي من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات للفوز من الجولة الأولى التي تصدرها فلاديمير زيلينسكي.

وسيخوض زيلينسكي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع خصمه، الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، في 21 نيسان/أبريل الجاري.