وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تلتقي ترامب لتقديم استقالتها

كشفت مصادر بإدارة البيت الأبيض، أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كيرستين نيلسن، ستلتقي مساء الأحد بالرئيس دونالد ترامب لتقديم استقالتها، وجاء ذلك وفق ما نقلته قناة "سي بي إس" نقلا عن المصادر.

واشنطن — سبوتنيك. ولم تشر القناة ما إذا كان ترامب سيقبل الاستقالة.

وتتداول مسألة مغادرة وزيرة الأمن الداخلي منصبها على مدار 6 أشهر على خلفية استياء ترامب مما يحدث على الحدود مع المكسيك.

© AFP 2019 / CHRISTIAN HARTMANN ترامب يقرر إقالة وزيرة الأمن الداخلي نيلسن

وكانت صحيفة " وول ستريت جورنال "، قد ذكرت في نوفمبر الماضي، نقلا عن مسؤولين لم تكشف عنهم في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، قرر تغيير وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، لكنه لم يستقر بعد على توقيت ذلك.

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر 35 يوما.

وأعلن الرئيس الأميركي حالة الطوارئ الوطنية على الحدود بعد رفض الكونغرس استخدام ميزانية البنتاغون لبناء الجدار.

ويطالب دونالد ترامب بتوفير اعتمادات مالية في الميزانية الفيدرالية تصل إلى 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، والذي يعتقد ترامب أنه سيمنع المهاجرين غير الشرعيين من دول أميركا اللاتينية من التدفق على بلاده. ويرفض الديمقراطيون هذا الأمر.