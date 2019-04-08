أردوغان: الضفة الغربية أرض فلسطينية ونتنياهو يتخذ خطواته بدعم واشنطن

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موقف بلاده من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الضفة الغربية أرض فلسطينية.

وقال الرئيس أردوغان، في مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، إن "نتنياهو يقوم بأعمال منافية للقانون الدولي".

#عاجل | أردوغان: نتنياهو يقوم بأعمال منافية للقانون الدولي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2019

​وتابع الرئيس التركي: "ما يقوم به نتنياهو غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وسنبحث التطورات في فلسطين في موسكو"، مؤكدا أن الضفة الغربية أرض فلسطينية.

#عاجل | أردوغان: الضفة الغربية أرض فلسطينية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2019

​وأضاف أردوغان: "الضفة الغربية ملك للفلسطينيين، وإسرائيل ترسخ الاحتلال وتركيا ستقف مع فلسطين"، مشيرا إلى أن "نتنياهو يتخذ خطواته بدعم الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، يوم السبت الماضي، إنه قد يضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إذا احتفظ بمنصبه في الانتخابات القادمة.

وفي حديث لقناة "12 نيوز" الإسرائيلية، سئل نتنياهو عن السبب في عدم توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة بالضفة الغربية مثلما حدث في القدس الشرقية وهضبة الجولان ومناطق أخرى تم الاستيلاء عليها في حرب 1967، وفقا لرويترز.

فقال: "أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية. سأوسع نطاق السيادة الإسرائيلية".

وواصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، واعتبارا من عام 1974، بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967.