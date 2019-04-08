قبيل توجهه إلى موسكو... أردوغان يكشف عن عملية عسكرية محتملة في سوريا

وقال أردوغان، في مؤتمر صحافي قبل سفره: "أنهينا تحضيراتنا للعملية العسكرية في سوريا وهذه العملية ستكون على طاولة المباحثات في موسكو"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
#عاجل | أردوغان: سنتناول خلال زيارتنا إلى #روسيا قضايا عدة على رأسها الملف السوري (مؤتمر صحفي)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2019
وكان أردوغان، أكد الأسبوع الماضي، أنه سيحل المسألة في سوريا ميدانيا بعد الانتخابات التي أجريت في البلاد. وقال أردوغان، في كلمة له بإسطنبول: "سنحل المسألة السورية على الساحة بعد الانتخابات ميدانيا وليس على الطاولة إن أمكن".
وفي شأن آخر، قال أردوغان: "مسألة إلغاء تأشيرات الدخول المواطنين الأتراك إلى روسيا ستكون ضمن أجندة لقائي مع الرئيس بوتين".
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