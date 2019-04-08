قبيل توجهه إلى موسكو... أردوغان يكشف عن عملية عسكرية محتملة في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم بحث التحضيرات للعملية العسكرية في سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته إلى موسكو اليوم الاثنين.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحافي قبل سفره: "أنهينا تحضيراتنا للعملية العسكرية في سوريا وهذه العملية ستكون على طاولة المباحثات في موسكو"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | أردوغان: سنتناول خلال زيارتنا إلى #روسيا قضايا عدة على رأسها الملف السوري (مؤتمر صحفي) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2019

وكان أردوغان، أكد الأسبوع الماضي، أنه سيحل المسألة في سوريا ميدانيا بعد الانتخابات التي أجريت في البلاد. وقال أردوغان، في كلمة له بإسطنبول: "سنحل المسألة السورية على الساحة بعد الانتخابات ميدانيا وليس على الطاولة إن أمكن".

وفي شأن آخر، قال أردوغان: "مسألة إلغاء تأشيرات الدخول المواطنين الأتراك إلى روسيا ستكون ضمن أجندة لقائي مع الرئيس بوتين".