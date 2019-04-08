الدخان تصاعد من المحرك الأيمن والطيار يستغيث... طائرة تايوانية تدور حول نفسها في الجو

كشفت تقارير صحفية صينية عن تعرض طائرة تابعة لخطوط "كاثي دراغون" الصينية لكارثة محدقة كادت أن تسبب في مقتل 317 راكبا على متنها.

© REUTERS / Joshua Roberts هبوط اضطراري لطائرة بوينغ "737 ماكس 8" في مطار بولاية فلوريدا الأمريكية

ونشرت وكالة الأنباء الصينية تقريرا حول هبوط اضطراري للطائرة من طراز "إيرباص أيه 330" على متنها 317 راكبا في مطار "كاوشيونغ" جنوب تايوان، بعد إقلاعها بدقائق معدودة في رحلة كان مقدرا لها التوجه إلى هونغ كونغ.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في إدارة الطيران المدني التايواني، أن محرك الطائرة الأيمن، انبعث منه الدخان، بعد إقلاعها بدقائق معدودة.

وقالت الوكالة إن عدد من السكان كذلك سمع صوت انفجار مدو، فيما نقلت السلطات هيئة الطيران المدني التايوانية قولهم إن الطيار أرسل فعلا استغاثة.

وأشارت إلى أن برج المراقبة أرشد الطيار فعلا لأقرب نقطة، وهبطت الطائرة بسلام من دون أي إصابات تذكر.

أما صحيفة "تايوان تايمز" التايوانية فقالت في تقرير آخر إن الرحلة، بعدما أقلعت في تمام الثامنة صباحا، وظهرت فيها مشاكل ولم تستغرق إلا نصف ساعة فقط حتى تعود لأدراجها بسلام، بعد استغاثة قائد الطائرة التي كان على متنها 317 راكبا.

Hong Kong-bound jet spews smoke from engine, makes emergency landing in Kaohsiung https://t.co/BHVRYHqGzD pic.twitter.com/XkhtK8kY7Q — Taiwan News (@TaiwanNews886) April 8, 2019

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وأرجعت مصادر للصحيفة التايوانية تعطل المحرك الخاص بالطائرة، إلى اصطدامه بسرب من الطيور.

وقالت هيئة الطيران المدني التايوانية إن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، لكن سيتم توفير رحلات بديلة للركاب الذين تضرروا من تأخر الطائرة.