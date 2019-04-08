غوايدو يحشد مؤيديه ويدعو لمظاهرات أمام مقر شركة الكهرباء

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، إلى مظاهرات جديدة الأربعاء المقبل، بعدما أعلن بدء "المرحلة النهائية" لإزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مطالبا المتظاهرين بالتوجه إلى مقر شركة الكهرباء الوطنية.

وقال غوايدو: "نحن هنا وسنبقى هنا، كلنا في الشارع من أجل المرحلة النهائية التي ستقضي على اغتصاب السلطة"، وذلك وفقا لوكالة "فرانس برس".

© REUTERS / STRINGER مادورو يطلب مساعدة دولتين ويدعو لمفاوضات جديدة مع المعارضة

وتحدث غوايدو من متن شاحنة أمام آلاف من أنصاره الذي تجمعوا في شرق كراكاس رافعين أعلام فنزويلا ولافتات كتب عليها "حرية"، وحث مؤيديه على البقاء متحدين ومواصلة الضغط حتى يترك مادورو السلطة.

وأضاف أمام حشد من المؤيدين "خطتنا فنزويلا واتخذنا استراتيجية والتزامنا وحلفنا أمام الله أن نقف مع شعبنا وبلدنا ولن يمنعنا شيء حتى نحققه".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم عدد كبير من الدول الأوروبية. فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وإيران شرعية مادورو، الذي أدى مؤخرا اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، كما اتهم رئيس البرلمان خوان غوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.