الخارجية الأمريكية: تصنيف "الحرس الثوري" كمنظمة إرهابية لا يعني انتهاء قنوات الاتصال معه

أعلن منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، ناثان سايلز، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، أن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لا يعني فرض حظر على قنوات الاتصال معهم من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين.

© AP Photo / UNCREDITED أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاتصالات مع الحرس الثوري الإيراني ممكنة في حالة، على سبيل المثال، وقوع مواطنين أمريكيين كرهائن "لن تشمل هذه الإجراءات دبلوماسيتنا (العلاقات الدبلوماسية مع الحرس الثوري)".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن إدارته صنفت الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع لها منظمات إرهابية خارجية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستزيد من الضغوطات المالية على طهران.

وقال ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض "اليوم أعلن رسميا خطة إدارتي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له كمنظمات إرهابية"، مضيفا أن "هذه الخطوة غير المسبوقة التي تقودها وزارة الخارجية تكرس حقيقة أن إيران ليس فقط دولة راعية للإرهاب، ولكن أنشطة الحرس الثوري وممارساته في تمويل ودعم الإرهاب تستخدم كأداة سياسية".