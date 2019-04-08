الخارجية الأمريكية: تصنيف "الحرس الثوري" كمنظمة إرهابية لا يعني انتهاء قنوات الاتصال معه

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن إدارته صنفت الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع لها منظمات إرهابية خارجية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستزيد من الضغوطات المالية على طهران.
وقال ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض "اليوم أعلن رسميا خطة إدارتي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له كمنظمات إرهابية"، مضيفا أن "هذه الخطوة غير المسبوقة التي تقودها وزارة الخارجية تكرس حقيقة أن إيران ليس فقط دولة راعية للإرهاب، ولكن أنشطة الحرس الثوري وممارساته في تمويل ودعم الإرهاب تستخدم كأداة سياسية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)