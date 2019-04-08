أردوغان: من الضروري الحفاظ على سلامة الأراضي السورية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أنه من الضروري الحفاظ على سلامة الأراضي السورية

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي بعد المحادثات الروسية التركية "في سوريا، نعمل إلى جانب روسيا، وعملنا صعب بسبب وجود عناصر إرهابية… من المهم للغاية الحفاظ على سلامة الأراضي السورية. يجب الحفاظ على هذا التعاون على وجه التحديد في هذا الاتجاه".

© Sputnik . Алексей Никольский بوتين عقب لقائه مع أردوغان: من غير المقبول تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ

مضيفا أن الضفة الشرقية للفرات لا تزال تشكل تهديدا. وهنا تكمن أهمية عملية أستانا. وأن روسيا وتركيا بمشاركة إيران تواصلان العمل في هذه الصيغة".

كما أشار إلى أنه، تم اتخاذ جميع الخطوات التي يجب اتخاذها في إدلب، وسوف يتم تنفيذها.

هذا ويذكر أن مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي، في كانون الثاني/ يناير عام 2018، اتخذ قراراً بشأن تشكيل لجنة دستورية من شأنها وضع دستور سوريا الجديد.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.