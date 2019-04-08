دبلوماسي سابق: إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب يمنح إسرائيل مشروعية استهدافه

اعتبر سفير مصر الأسبق لدى إيران حسين هريدي، أن إدراج الإدارة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، يجعل من استهداف إسرائيل للحرس عملا مشروعا.

القاهرة — سبوتنيك . وقال هريدي، في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك"، "القرار الأمريكي بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية يأتي في إطار التصعيد الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يعتبر جزء من قوات مسلحة لدولة منظمة إرهابية، فالحرس الثوري الإيراني ليس منظمة ولكنه جزء من القوات المسلحة الإيرانية".

وأضاف هريدي "المعنى النظري لهذا القرار أن استهداف قوات الحرس الثوي الإيراني سيكون عملا مشروعا من قبل دولة مثل إسرائيل ولن يعتبر عملا عدائيا، كذلك سيكون من المشروع استهداف قائد فيلق القدس قاسم السليماني بوصفه قائد تنظيم إرهابي".

وأكد هريدي أن "التطور خطير بالفعل، وأعتقد أنه إجراء يهدف لاستدراج إيران لارتكاب رد فعل قصير النظر يسهل استهدافها".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن إدارته أدرجت الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع له على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستزيد من الضغوطات المالية على طهران.

وقال ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الاثنين، "اليوم أعلن رسميا خطة إدارتي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له كمنظمات إرهابية".