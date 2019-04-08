دبلوماسي سابق: إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب يمنح إسرائيل مشروعية استهدافه

وأضاف هريدي "المعنى النظري لهذا القرار أن استهداف قوات الحرس الثوي الإيراني سيكون عملا مشروعا من قبل دولة مثل إسرائيل ولن يعتبر عملا عدائيا، كذلك سيكون من المشروع استهداف قائد فيلق القدس قاسم السليماني بوصفه قائد تنظيم إرهابي".
وأكد هريدي أن "التطور خطير بالفعل، وأعتقد أنه إجراء يهدف لاستدراج إيران لارتكاب رد فعل قصير النظر يسهل استهدافها".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن إدارته أدرجت الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع له على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستزيد من الضغوطات المالية على طهران.
وقال ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الاثنين، "اليوم أعلن رسميا خطة إدارتي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له كمنظمات إرهابية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)