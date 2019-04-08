صحيفة: نتنياهو يعقد جلسة طارئة في منزله للتحذير من "خطر حقيقي"

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو لحلفائه السياسيين إنه لا يعتقد أن بإمكان "الليكود" ضمان الحصول على دعم الأغلبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وأن على الحزب حشد أكبر قائمة في الانتخابات من أجل ضمان استمراره في الحكم.
ويزعم نتنياهو أن الإعلام يحاول "تنويم ناخبي الليكود".
وفي الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، يجب أن يشمل الائتلاف الحاكم 61 مقعدا، وعقب الانتخابات، يلتقي الرئيس بجميع قادة الأحزاب ويوكل عضو الكنيست الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة بالقيام بذلك.
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