صحيفة: نتنياهو يعقد جلسة طارئة في منزله للتحذير من "خطر حقيقي"

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، ما وصفه بأنها "جلسة طارئة" في منزله بالقدس لتحذير أعضاء حزبه بأن حكومة اليمين في "خطر حقيقي" قبل انتخابات يوم الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو لحلفائه السياسيين إنه لا يعتقد أن بإمكان "الليكود" ضمان الحصول على دعم الأغلبية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وأن على الحزب حشد أكبر قائمة في الانتخابات من أجل ضمان استمراره في الحكم.

© AP Photo / Oded Balilty دمية في وجه نتنياهو قبل ساعات من انتخابات الكنيست (فيديو)

وأضاف نتنياهو "هذه ليست دعاية انتخابية. هذا حقيقي. علينا تقليص الفارق، وأقول لكم إن لم يحدث ذلك سيكون يئير لبيد رئيسا للوزراء".

ويزعم نتنياهو أن الإعلام يحاول "تنويم ناخبي الليكود".

وفي الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، يجب أن يشمل الائتلاف الحاكم 61 مقعدا، وعقب الانتخابات، يلتقي الرئيس بجميع قادة الأحزاب ويوكل عضو الكنيست الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة بالقيام بذلك.