مقتل أربعة أمريكيين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار وقع في أفغانستان

قتل أربعة أمريكيين وأصيب ثلاثة آخرون بالانفجار، الذي وقع في أفغانستان، وفقًا لمقر قيادة عملية "الدعم الحازم".

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في التقرير "قتل ثلاثة جنود أمريكيين وموظف متعاقد واحد وأصيب ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في 8 نيسان/ أبريل، بالقرب من قاعدة سلاح الجو في باغرام".

© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

ووفقًا لسياسة البنتاغون، سيتم الإعلان عن أسماء القتلى لاحقًا، بعد إبلاغ أقاربهم.

هذا وكانت قوات دولية قد دخلت أفغانستان عام 2001 في إطار الحرب ضد حركة " طالبان" المتطرفة وتنظيم " القاعدة". وبدأت بعثة حلف الأطلسي الجديدة "مهمة الدعم الحازم" عملها في أفغانستان في الأول من كانون الثاني/يناير عام 2015، وذلك بعد انتهاء الجزء العسكري، واستكمال سحب الجزء الأكبر لعسكريي الناتو من البلاد.

ومنذ بدأ الاجتياح الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في أفغانستان عام 2001 قُتل أكثر من 2400 جندي أمريكي في الصراع المستمر منذ 17 عامًا في أفغانستان.