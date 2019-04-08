مجلس الأمن القومي الإيراني: إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب خطوة سلبية

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني کیوان خسروي، أن قرار الولايات المتحدة إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، يعد خطوة سلبية من جانب أكبر داعمي الإرهاب في العالم.

طهران — سبوتنيك. وقال خسروي للتلفزيون الإيراني: "يعد قرار الولايات المتحدة بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية خطوة سلبية من جانب أكبر داعمي الإرهاب في العالم مقابل أكثر قوات ناجحة في محاربة الإرهاب".

وأضاف المتحدث: "الانقسام داخل الإدارة الأمريكية كبير خاصة خوف البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية من عواقب هذا القرار كان جديا للغاية، وربما يكون مانع لتطبيق هذا القرار".

وأكد خسروي: "من اليوم وصاعدا تختلف طبيعة القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة بالنسبة لنا، وسيتم تقيم أي حركة غير طبيعية لهذه القوات والقواعد على أنه تحرك لإرهابيين وسيتم الرد بالمثل".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين أن إدارته أدرجت الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع له على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستزيد من الضغوطات المالية على طهران.

وقال ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم الاثنين، "اليوم أعلن رسميا خطة إدارتي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له كمنظمات إرهابية".