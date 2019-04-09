مجلس العموم البريطاني يوافق على مشروع قانون لتأجيل "بريكست"

وافق مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يلزم حكومة البلاد بطلب تأجيل "بريكست" لتجنب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

لندن — سبوتنيك. وقال رئيس حزب العمال إيفيت كوبر، و صاحب مشروع القانون: "أكد مجلسي البرلمان اليوم على قناعتهما بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤثر سلبا على فرص العمل والصناعة والأمن القومي".

© REUTERS / Darren Staples زعيم حزب العمال البريطاني: ماي لم تتحرك بما يكفي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

وكتب مجلس العموم على صفحته على "تويتر": "بعد الحصول على موافقة مجلسي البرلمان، تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية. سيتم مناقشة اقتراح الحكومة وفقا للقانون — المتعلق بتمديد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي — غدا في البرلمان".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي حتى 22 أيار/مايو المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 نيسان/أبريل إذا رفضوه.

ووافق مجلس العموم البريطاني، يوم الأربعاء الماضي، بفارق صوت واحد، على مشروع قانون يلزم الحكومة بطلب تأجيل" بريكست" لتجنب حصوله من دون اتفاق.

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.