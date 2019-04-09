الخارجية الأمريكية تنشر أسماء تتعلق بمقتل خاشقجي بينهم مستشار بن سلمان السابق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم منع دخول 16 سعوديا إلى الولايات المتحدة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان بالإشارة إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي: "سيعلن وزير الخارجية مايك بومبيو عن أسماء أفراد لعبوا دورا في قتل جمال خاشقجي… هؤلاء الأفراد وأسرهم غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".

© AP Photo / ASSOCIATED PRESS ضجة في السعودية بسبب زلة لسان إليسا عن "خاشقجي" (فيديو)

وتضم القائمة 16 شخصية وعلى رأس القائمة مستشار ولي العهد السعودي السابق: هم

"سعود القحطاني، ماهر مطرب، صلاح طبيبي، مشعل البستاني، نايف العريفي، محمد الزهراني، منصور أبو حسين، خالد العتيبي، عبد العزيز الهوساوي، وليد الشهري، ثار الحربي، فهد البلوي، بدر العتيبي، مصطفى المدني، سيف القحطاني، تركي السهري".

كان خاشقجي اختفى، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، لاستخلاص وثائق شخصية. وقالت الرياض إنه قتل بشجار مع المشتبه بهم بداخل القنصلية. وتقول أنقرة إن رواية الرياض حول القضية غير مقنعة.

ويذكر أيضا أن النيابة العامة السعودية أعلنت في وقت سابق أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.