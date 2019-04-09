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    الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، يستقبلان أبناء الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، وذلك لتقديم العزاء لهم، في قصر اليمامة

    الخارجية الأمريكية تنشر أسماء تتعلق بمقتل خاشقجي بينهم مستشار بن سلمان السابق

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم
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    أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم منع دخول 16 سعوديا إلى الولايات المتحدة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

    موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان بالإشارة إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي: "سيعلن وزير الخارجية مايك بومبيو عن أسماء أفراد لعبوا دورا في قتل جمال خاشقجي… هؤلاء الأفراد وأسرهم غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".

    إليسا
    © AP Photo / ASSOCIATED PRESS
    ضجة في السعودية بسبب زلة لسان إليسا عن "خاشقجي" (فيديو)
    وتضم القائمة 16 شخصية وعلى رأس القائمة مستشار ولي العهد السعودي السابق: هم

    "سعود القحطاني، ماهر مطرب، صلاح طبيبي، مشعل البستاني، نايف العريفي، محمد الزهراني، منصور أبو حسين، خالد العتيبي، عبد العزيز الهوساوي، وليد الشهري، ثار الحربي، فهد البلوي، بدر العتيبي، مصطفى المدني، سيف القحطاني، تركي السهري".

    كان خاشقجي اختفى، يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، لاستخلاص وثائق شخصية. وقالت الرياض إنه قتل بشجار مع المشتبه بهم بداخل القنصلية. وتقول أنقرة إن رواية الرياض حول القضية غير مقنعة.

    ويذكر أيضا أن النيابة العامة السعودية أعلنت في وقت سابق أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, مقتل خاشقجي, الخارجية الأمريكية, السعودية, أمريكا
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