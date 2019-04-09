وجود "إس-400" في تركيا يهدد بكشف أسرار الطائرات الأمريكية الخفية

نبهت جريدة أمريكية إلى خطورة استخدام مقاتلات "إف-35" الأمريكية في تركيا في حال حصلت الأخيرة على وسائط الدفاع الجوي الروسية.

وقالت "اير فورس تايمز" إن استخدام تركيا لمقاتلات "إف-35" إلى جانب منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" يمكن أن يؤدي إلى كشف أسرار الطائرة الأمريكية "الخفية"، ذلك لأن منظومات "إس-400" قد تستخدم لجمع المعلومات عن "إف-35" والطائرات الأمريكية الأخرى، ثم تُسلّم هذه المعلومات إلى روسيا.

© Sputnik . Andrey Stanavov الدفاع الجوي الروسي ينهي هيمنة الطيران الأمريكي

فمثلا، يمكن أن يؤدي تحليق طائرات "إف-35" على مقربة مباشرة من منظومة "إس-400" إلى كشف أسرار تكنولوجيا الإخفاء الأمريكية لروسيا.

كما يمكن أن تطلع روسيا على خفايا نظام تمييز الصديق من العدو الذي تُزود به الطائرات الأمريكية لأن تأمين تحليق طائرات "إف-35" التركية في مجال عمل منظومة "إس-400" يستوجب تزويد منظومة الدفاع الجوي الروسية بجهاز الاستفسار الخاص بنظام التمييز الأمريكي.

ويمكن أن تتعرض أنظمة أخرى أيضا لخطر كشف أسرارها.

وبالتالي فإن وصول منظومات "إس-400" إلى تركيا قد يعيق القوات الجوية الأمريكية عن استخدام طائرات

"إف-35" في قاعدة انجرليك الجوية التركية.

وقد هددت الولايات المتحدة بالإحجام عن تسليم طائرات "إف-35" إلى تركيا بموجب الصفقة المبرمة في حال تسلمت تركيا وسائط الدفاع الجوي الروسية.