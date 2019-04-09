مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في إسرائيل للمشاركة في الانتخابات 21 للكنيست

فتحت مراكز الاقتراع الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين المنتشرين في إسرائيل للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الإسرائيلية العامة.

رام الله — سبوتنيك. ونشرت إسرائيل أكثر من عشرة آلاف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، والتي سيدلي من خلالها الإسرائيليون والعرب داخل الخط الأخضر بأصواتهم في الانتخابات الحادية والعشرين للكنيست الإسرائيلية.

وانطلقت المعركة الانتخابية بمشاركة أربعين حزبا داخل إسرائيل، في وقت بلغ فيه عدد الناخبين ستة ملايين وثلاثمئة وأربعين ألفاً، في حين بلغ عدد مراكز الاقتراع 1072.

ويتنافس حزب الليكود برئاسة نتنياهو وحزب أزرق أبيض برئاسة بني غاتس، مع تساوي عدد المقاعد حسب استطلاعات الرأي والمؤشرات.

وتشارك في هذه الانتخابات الإسرائيلية قائمتان عربيتان، لكن العرب الذين يعيشون داخل الخط الأخضر انقسموا على أنفسهم بين مؤيد ومعارض للمشاركة.

ويذكر أن مراكز الانتخابات ستبقى تستقبل الناخبين حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت إسرائيل الثامنة بتوقيت غرينتش، في وقت تحث فيه الأحزاب والقوائم المتنافسة الشارع الإسرائيلي لأوسع مشاركة عبر الإدلاء بأصواتهم.

يشار إلى أن أهالي مدينة القدس قاطعوا الانتخابات ورفضوا التصويت والتوجه إلى مراكز الاقتراع.