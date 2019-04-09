البرلمان الإيراني يوجه رسالة لخامنئي حول مواجهة قرارات واشنطن الأخيرة

وجه أعضاء البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بشأن الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد الحرس الثوري.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإسلامي، أحمد أمير أبادي فراهاني، القول إن "نواب مجلس الشورى الإسلامي بعثوا رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بشأن قضية مواجهة الإجراءات الأمريكية غير العقلانية المعادية لإيران".

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian السعودية ترحب بتصنيف واشنطن للحرس الثوري كمنظمة إرهابية

وأضاف أمير أبادي فراهاني، في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، أن نواب مجلس الشورى الإسلامي بعثوا رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية، وحملت الرسالة توقيع 188 نائبا حتى الآن.

وأكد نواب مجلس الشورى الإسلامي في رسالتهم أن "نواب الشعب الإيراني أبناؤكم في البرلمان يتعهدون باتخاذ قرارات تتناسب مع شأن الشعب الإيراني الثوري في مواجهة إجراءات الإدارة الأمريكية المعادية لإيران".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".