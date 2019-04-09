أول تعليق من خامنئي بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأمريكية

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن "أمريكا لن تجني شيئا من وراء ممارساتها الخبيثة وسيرتد عليها كيدها ضد الحرس الثوري وإيران".

© AP Photo / UNCREDITED أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

وأضاف خامنئي خلال استقباله مجموعة من قوات حرس الثورة الإسلامية وأسرهم، مساء أمس الاثنين، أكد المرشد الأعلى على السبب في عداء الأمريكيين لقوات الحرس الثوري بأنه يعود إلى دورها الريادي في الدفاع عن البلاد والثورة، بحسب وكالة " فارس " الإيرانية.

وأوضح خامنئي بأن "أمريكا والأعداء الحمقى قد استخدموا كل طاقاتهم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى الأعوام الأربعين الماضية لكنهم لم يستطيعوا أن يرتكبوا أي حماقة فكيف اليوم وقد تعاظمت قدرات الثورة والبلاد في المنطقة وحتى في العالم".

وقال خامنئي إن "الحرس الثوري جهازا بارزا وفي الخط الأمامي لمواجهة الأعداء في مختلف الساحات.. وله دور طليعي سواء في العمليات والتصدي للعدو في الحدود وحتى في ساحة المواجهة السياسية مع العدو".

وأكد خامنئي أن "الأمريكيين وحسب أوهامهم يخططون ويقومون بممارسات حمقاء وصبيانية ضد الحرس الثوري وفي الواقع ضد الثورة الإسلامية وإيران، وبطبيعة الحال فإن هذه الممارسات الخبيثة لن تحقق شيئا وسيرتد كيدهم ومكرهم عليهم".

وأشار المرشد الأعلى الإيراني على "أعداء إيران مثل ترامب والحمقى المحيطين بالنظام الحاكم في أمريكا هم الآن يتحركون نحو الحضيض بممارساتهم التي يقومون بها".

وقال خامنئي إن: "قوة إيران في نظر العالم الإسلامي تكمن في صمودها وتضحياتها وحكمة شعبها… قوة إيران ليست في صناعة القنبلة النووية، فقد أكدنا منذ البداية أن ذلك يتعارض مع مبادئنا الدينية، ولا حاجة لنا بصناعة السلاح النووي، لا حاجة لإيران بصناعة الأسلحة النووية".

وتابع بأن "التآمر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى 40 عاما وفي الوقت ذاته تقدم الثورة، مؤشرا لعجز الأمريكيين في وقف حركة الشعب الإيراني".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".