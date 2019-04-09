فرنسا تدعو لتجنب التصعيد بالمنطقة عقب قرار ترامب بشأن الحرس الثوري الإيراني

دعت فرنسا، اليوم الثلاثاء، إلى تجنب أي نوع من أنواع التصعيد في المنطقة، عقب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

باريس — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الناطقة الخارجية الفرنسية آنييس فإن دور مول، اليوم الثلاثاء: "نحن ندعو لتجنب أي نوع من أنواع التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi رد حاسم من الجيش الإيراني على تصنيف الحرس الثوري إرهابيا

وأضافت متحدثة الخارجية الفرنسية: "الاتحاد الأوروبي سبق وفرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات التابعة للحرس الثوري الإيراني بتهمة المشاركة بأعمال إرهابية كما فرض عقوبات منذ عام 2010 على الحرس الثوري والكيانات التابعة له بسبب دعمهم للبرنامج البالستي الإيراني".

وأكدت: "دعمنا لخطة العمل الشاملة المشتركة سيستمر طالما تقوم إيران باحترام تعهداتها النووية".

وكان الجيش الإيراني استنكر القرار الأمريكي الأخير بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأمريكية.

وفي بيان للجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، قال: "سندافع يدا بيد وحتى آخر لحظة عن النظام الإسلامي ومبادئ الثورة الإسلامية وإنجازاتها"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ونص البيان: "استنكر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراء الأمريكي في وضع اسم حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية".

وأشار إلى أن القرار "ناجم عن الضعف والإحباط وفشل السياسات الإقليمية الأمريكية".

وتابع البيان أن "الإدارة الأمريكية واستمرارا لسياسات العداء ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، وضعت اسم حرس الثورة الاسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية، والسبب في هذا الاجراء الذليل هو فشل السياسات الاستكبارية الأمريكية في المنطقة والانتصارات الخالدة المبهرة لجبهة المقاومة في مواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني".