فرنسا تدعو لتجنب التصعيد في المنطقة عقب قرار ترامب بشأن الحرس الثوري الإيراني

دعت فرنسا اليوم الثلاثاء إلى تجنب أي نوع من أنواع التصعيد في المنطقة، عقب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

باريس — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الناطقة الخارجية الفرنسية آنييس فإن دور مول اليوم الثلاثاء "نحن ندعو لتجنب أي نوع من أنواع التصعيد وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi رد حاسم من الجيش الإيراني على تصنيف الحرس الثوري إرهابيا

وأضافت متحدثة الخارجية الفرنسية "الاتحاد الأوروبي سبق وفرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات التابعة للحرس الثوري الإيراني بتهمة المشاركة بأعمال إرهابية كما فرض عقوبات منذ عام 2010 على الحرس الثوري والكيانات التابعة له بسبب دعمهم للبرنامج البالستي الإيراني".

وأكدت "دعمنا لخطة العمل الشاملة المشتركة سيستمر طالما تقوم إيران باحترام تعهداتها النووية".