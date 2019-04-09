قائد إيراني يحذر السفن الحربية الأمريكية من الاقتراب من زوارق الحرس

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني إنه ينبغي على السفن الحربية الأمريكية البقاء على مسافة من زوارق الحرس السريعة في مياه الخليج، وذلك بعد يوم من تصنيف واشنطن للحرس الثوري منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن محسن رضائي القائد البارز بالحرس قوله في تغريدة "يا سيد ترامب قل لسفنك الحربية ألا تمر قرب زوارق الحرس الثوري".

وفي بيان للجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، قال: "سندافع يدا بيد وحتى آخر لحظة عن النظام الإسلامي ومبادئ الثورة الإسلامية وإنجازاتها"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ونص البيان: "استنكر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراء الأمريكي في وضع اسم حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi رد حاسم من الجيش الإيراني على تصنيف الحرس الثوري إرهابيا

وأشار إلى أن القرار "ناجم عن الضعف والإحباط وفشل السياسات الإقليمية الأمريكية".

وتابع البيان أن "الإدارة الأمريكية واستمرارا لسياسات العداء ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، وضعت اسم حرس الثورة الاسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية، والسبب في هذا الاجراء الذليل هو فشل السياسات الاستكبارية الأمريكية في المنطقة والانتصارات الخالدة المبهرة لجبهة المقاومة في مواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني".

ولفت البيان إلى أن القرار الأمريكي الأخير "يخدم الأهداف الصهيونية الدولية المشؤومة، وخدمة للحملة الانتخابية لنتنياهو"، وشددت على أن "هذا الإجراء فاقد لأي تبرير قانوني وعقلاني، ولا يشير إلا إلى ضعف الساسة الأمريكان وإحباطهم".

وأعلن الجيش الإيراني على جاهزيته التامة، وقال: "سيدافع (الجيش) يدا بيد مع حرس الثورة الإسلامية وحتى آخر لحظة عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومبادئ الثورة الإسلامية وإنجازاتها، ومعلنا جاهزيته التامة للدفاع عن استقلال البلاد والدفاع عن الحرس الثوري".

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بحسب ما أعلن الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد دونالد ترامب في بيان أن هذه الخطوة "غير المسبوقة" تؤكد "حقيقة أن إيران ليست دولة ممولة للإرهاب فقط، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم"، مضيفا أن هذا الإجراء يسمح بزيادة "الضغط" على إيران.