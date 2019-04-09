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14:38 09 أبريل/ نيسان 2019
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    قوات الجيش الإيراني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني، خارج طهران، إيران، الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.

    رد حاسم من الجيش الإيراني على تصنيف الحرس الثوري إرهابيا

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    العالم
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    استنكر الجيش الإيراني القرار الأمريكي الأخير بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الأمريكية.

    آية الله علي خامنئي يلقي خطابا في اليوم الأول من رأس السنة الفارسية
    © REUTERS / HANDOUT
    أول تعليق من خامنئي بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأمريكية
    وفي بيان للجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، قال: "سندافع يدا بيد وحتى آخر لحظة عن النظام الإسلامي ومبادئ الثورة الإسلامية وإنجازاتها"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

    ونص البيان: "استنكر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراء الأمريكي في وضع اسم حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية".

    وأشار إلى أن القرار "ناجم عن الضعف والإحباط وفشل السياسات الإقليمية الأمريكية".

    وتابع البيان أن "الإدارة الأمريكية واستمرارا لسياسات العداء ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، وضعت اسم حرس الثورة الاسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية، والسبب في هذا الاجراء الذليل هو فشل السياسات الاستكبارية الأمريكية في المنطقة والانتصارات الخالدة المبهرة لجبهة المقاومة في مواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني".

    ولفت البيان إلى أن القرار الأمريكي الأخير "يخدم الأهداف الصهيونية الدولية المشؤومة، وخدمة للحملة الانتخابية لنتنياهو"، وشددت على أن "هذا الإجراء فاقد لأي تبرير قانوني وعقلاني، ولا يشير إلا إلى ضعف الساسة الأمريكان وإحباطهم".

    وأعلن الجيش الإيراني على جاهزيته التامة، وقال: "سيدافع (الجيش) يدا بيد مع حرس الثورة الإسلامية وحتى آخر لحظة عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومبادئ الثورة الإسلامية وإنجازاتها، ومعلنا جاهزيته التامة للدفاع عن استقلال البلاد والدفاع عن الحرس الثوري".

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