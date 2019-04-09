رد حاسم من الجيش الإيراني على تصنيف الحرس الثوري إرهابيا

© REUTERS / HANDOUT أول تعليق من خامنئي بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأمريكية

وفي بيان للجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، قال: "سندافع يدا بيد وحتى آخر لحظة عن النظام الإسلامي ومبادئ الثورة الإسلامية وإنجازاتها"، بحسب وكالة أنباء " فارس " الإيرانية.

ونص البيان: "استنكر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإجراء الأمريكي في وضع اسم حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية".

وأشار إلى أن القرار "ناجم عن الضعف والإحباط وفشل السياسات الإقليمية الأمريكية".

وتابع البيان أن "الإدارة الأمريكية واستمرارا لسياسات العداء ضد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، وضعت اسم حرس الثورة الاسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية، والسبب في هذا الاجراء الذليل هو فشل السياسات الاستكبارية الأمريكية في المنطقة والانتصارات الخالدة المبهرة لجبهة المقاومة في مواجهة الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني".

ولفت البيان إلى أن القرار الأمريكي الأخير "يخدم الأهداف الصهيونية الدولية المشؤومة، وخدمة للحملة الانتخابية لنتنياهو"، وشددت على أن "هذا الإجراء فاقد لأي تبرير قانوني وعقلاني، ولا يشير إلا إلى ضعف الساسة الأمريكان وإحباطهم".

وأعلن الجيش الإيراني على جاهزيته التامة، وقال: "سيدافع (الجيش) يدا بيد مع حرس الثورة الإسلامية وحتى آخر لحظة عن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومبادئ الثورة الإسلامية وإنجازاتها، ومعلنا جاهزيته التامة للدفاع عن استقلال البلاد والدفاع عن الحرس الثوري".