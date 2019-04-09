عون يكشف عن رغبة لبنانية في المزاوجة بين الموقفين الروسي والأمريكي بشأن عودة اللاجئين

كشف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ترغب في "المزاوجة" بين الموقفين الروسي والأمريكي بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

بيروت — سبوتنيك. وقال عون خلال مؤتمر صحافي مشترك في بيروت مع نظيره البلغاري رومين راديف: "لقد زرت روسيا بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (لبيروت) لأنه عندما تحدث أمام الكونغرس قال إن النازحين يجب أن يعودوا"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن روسيا موافقة على العودة.

وأضاف: "يجب علينا الآن المزاوجة بين الموقفين الروسي والأمريكي في موضوع عودة النازحين لنصل إلى النتيجة المرجوة".

© Sputnik . Zahraa al-Amir سياسيون لبنانيون: أهداف وراء سعي الاتحاد الأوروبي للإبقاء على النازحين السوريين

وفي وقت تؤكد السلطات اللبنانية أن المبادرة الروسية لعودة اللاجئين هي المبادرة الوحيدة المبلورة على المستوى الدولي حتى الآن، لم يكشف الرئيس اللبناني عن طبيعة المقترحات الأمريكية، ومع ذلك فإنّ الجانب اللبناني، بما في ذلك عون، عبر مرّات عدّة عن مخاوفه من المقاربة الغربية بشأن عودة اللاجئين والتي تربط هذه العودة بالحل السياسي في سوريا

واعتبر عون أن "مواجهة أعباء النزوح السوري، هي مسؤولية دولية مشتركة، ويجب العمل سريعا على وضع حد لمعاناة النازحين، وتأمين عودة آمنة لهم الى بلادهم".

من جهة ثانية، قال عون إن محادثاته مع نظيره البلغاري ركزت على "ضرورة تبلور حلول سلمية توقف دوامة العنف والحروب والإرهاب التي اشتعلت في العديد من الدول العربية".

وكرّر عون الموقف اللبناني الذي يعتبر أن "قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، نقض فاضح لأسس القانون الدولي وللأعراف القائمة بين الدول والشعوب هو أمر لا يهدد سيادة دولة شقيقة وشعب شقيق فحسب، بل أيضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراض قضمتها إسرائيل تدريجيا، لا سيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر".