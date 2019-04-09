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    عناصر الجيش الإسرائيلي خلال التدريبات في القاعدة العسكرية تزيليم، في إطار محاكاة لمعركة حقيقة في قطاع غزة، 3 يوليو/ تموز 2018

    تحطم طائرة إسرائيلية

    © AFP 2019 / Menahem Kahana
    العالم
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    تحطمت طائرة إسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، بالقرب من الخط الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS / Mohamed Azakir
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    أفادت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طائرة دون طيار إسرائيلية تحطمت بالقرب من الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وذلك نتيجة عطل فني، وليس لعمل "مقاوم" من داخل القطاع.

    وأوردت القناة العبرية بأن طائرة دون طيار تحطمت بالقرب من الجدار الفاصل مع جنوب قطاع غزة، وبأن الطائرة كانت تقوم بعمل عسكري روتيني لها فوق الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل، وبأن الطائرة تحطمت، ولن يحصل أي فلسطيني من قطاع غزة على أية معلومات من الطائرة، كونها تحطمت تماما.

    وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الجيش الإسرائيلي أمر بفتح تحقيق عسكري عاجل في أسباب سقوط الطائرة المسيرة، رغم التأكيد بأنها سقطت نتيجة خلل فني أو عطل فني وليس لعمل "إرهابي". حسب تعبير القناة.

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    الكلمات الدلالية:
    طائرة دون طيار, غزة, قطاع غزة, فلسطينيون, فلسطين
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