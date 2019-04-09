نتنياهو يلعب على مشاعر المحافظين والشباب الإسرائيليين لا يريدون حربا جديدة

واستنادا إلى استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن حزب نتنياهو قد يخسر الانتخابات لذلك، خلال السباق الانتخابي، فعل كل ما هو ممكن لمنع حدوث ذلك، حيث كان هنالك دعم من ترامب، وبيانات صاخبة في وسائل الإعلام. لكن الجيل الأصغر من الإسرائيليين لم يعد يريد القتال وتوسيع الأراضي، كما كان من قبل؛ ربما، سوف يقتصر السياسيون الآن على التصريحات الصاخبة للصحفيين، ولن يتصرفوا أكثر.

التناقضات الداخلية

© AP Photo / Gali Tibbon انتخابات مصيرية...نتنياهو يتحالف مع المتطرفين والمشاكل تهدد نجاحه

هذه ليست السنة الأولى التي تمزق فيها بعض التناقضات الداخلية إسرائيل، المشكلة الرئيسة هي مشكلة الأجيال: الشباب الإسرائيلي لم يعد يرغب في توسيع أراضيهم و"الحرب الساخنة"، كما كان من قبل. فمن الأمثلة الصارخة على ذلك، الحادث الأخير الذي وقع في أحد ألوية غولاني. في 1 أبريل، وفقًا لما أوردته وكالة "معاريف" الإسرائيلية، حيث رفض 11 جنديا من اللواء تنفيذ أمر بالذهاب إلى تدريبات في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة . وحكم على الجنود بالسجن مدة 20 يوما. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الحادث وقع على أساس نزاع بين "قدامى المحاربين" و"القادمين الجدد" من لواء النخبة. وعلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة الآن أن تستمع إلى رأي أولئك الذين ما زالوا يخدمون في الجيش، لكنهم لم يعودوا يريدون تصعيدا مفتوحا.

من سيدعم الجيش في الانتخابات سؤال كبير. في كتلة "أزرق أبيض" — ثلاثة رؤساء سابقين للأركان العامة الإسرائيلية: بيني هانز، موشيه يعالون، وغابي أشكنازي. من المحتمل أن معظم الضباط قرروا التصويت لصالحهم. ومع ذلك، فإن الجيش يدعم تقليديا حزب رئيس الوزراء الحالي (الليكود).

المشكلة الأخرى هي الصراع بين اليهودية الأرثودوكسية والإسرائيليين العلمانيين. هذا الانقسام راسخ بالفعل في المجتمع الإسرائيلي ويستمر لأكثر من عقد من الزمان، حيث نظمت الجالية الأرثوذكسية في شهري يوليو وأكتوبر من العام الماضي سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية بعد اعتماد مشروع قانون بشأن النداء الموجه إلى جيش الدفاع الإسرائيلي للشباب الأرثوذكسي في المادتين الأولى والثانية. ولكن مع رحيل ليبرمان من منصب وزير الدفاع في 14 نوفمبر من العام الماضي، تم تعليق اعتماد مشروع القانون.

قال ديمتري مارياسيس، رئيس قسم الدراسات المجتمعية الإسرائيلية واليهودية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في مقابلة مع "سبوتنيك" "تتلقى المجموعة الدينية من السكان إعانات سخية للغاية. في الوقت نفسه، لا يدخلون سوق العمل تقريبا — ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض مستوى التعليم في البيئة الأرثوذكسية، فهم لا يخدمون في الجيش. لكنهم يحصلون على مزايا، على الأقل، على قدم المساواة مع الإسرائيليين العاملين، وكل هذه العوامل لا يمكن إلا أن تثير غضب العلمانيين".

لكن الأرثوذكس لا يزالون يدعمون نتنياهو (الليكود) الذي يعتمد تقليديا على الدعم، بما في ذلك الأحزاب الدينية المتطرفة مثل شاس و "يهود التوراة".

© AP Photo / Ariel Schalit ضبط أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة داخل لجان انتخابات الكنيست

وقال الخبير الإسرائيلي أور لوكالة "سبوتنيك": "اليهودية الأرثودوكسية لن يضيعوا الوقت عبثا. إذا وصل التحالف العلماني إلى السلطة، كما في عام 2013 ، فإنهم سيفقدون العديد من الامتيازات. سوف يصوت العلمانيون بشكل أساسي لصالح معارضي سياسة نتنياهو "أزرق أبيض"، بسبب العدد الكبير من التنازلات الدينية. ولكن على الأرجح، سيفوز الليكود، ولكن من المرجح أن يزداد الضغط من قبل الأحزاب الأخرى من أجل إجبار الليكود على الأخد برأيهم عند إنشاء ائتلاف حكومي".

لكن ليس كل الإسرائيليين يشاركون هذا الموقف. كثيرون على استعداد للتصويت لصالح الليكود، ويدعمون المسار السياسي الحالي لنتنياهو.

حيث صرح سيرغي من تل أبيب "أعتقد أنني سأصوت لصالح رئيس الوزراء الحالي وحزبه. أولا، أعرف سياسة نتنياهو. يبدو لي أن وضع إسرائيل في الساحة العالمية خلال فترة حكمه قد تحسن: انظر إلى زياراته المنتظمة إلى الدول الأخرى وتطبيع العلاقات مع العالم العربي. ومن الواضح أن السياسة الداخلية، على سبيل المثال ، لا تلقى الكثير من الاهتمام. ولكن في الوقت نفسه ، يتم بناء الطرق ومترو الأنفاق في تل أبيب، و"أزرق أبيض"، على ما يبدو، هم أنفسهم لم يقرروا بعد من هم: بالنسبة لجزء من الناخبين يريدون أن يكونوا يمينيين وبالنسبة لجزء آخر يساريين، ولجزء ثالث في الوسط، عموما. لا أفهم ما يريدون".

نتنياهو وسباق الانتخاب

بشكل عام ، سجلت استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الحملة الانتخابية فجوة صغيرة في الأصوات بين الليكود و"أزرق أبيض" ، حيث فاز الأول كان بفارق ضئيل. حيث احتاج نتنياهو إلى دعم ليس فقط من الداخل ولكن أيضا إلى مساعدة الشركاء الأجانب.

© REUTERS / Amir Cohen هل تواصل إسرائيل توسعها الاستيطاني بعد الانتخابات في الكنيست

لمساعدة نتنياهو تدخل دونالد ترامب. في نهاية شهر مارس ، في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث وقع على إعلان يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. حيث زاد هذا الشيئ من شعبية نتنياهو. وكانت هذه الخطوة مفيدة أيضا لترامب، الذي يحتاج إلى دعم اللوبي اليهودي في الكونغرس.

وقال سيرغي، أحد سكان تل أبيب، لوكالة "سبوتنيك": "تصريح ترامب حول مرتفعات الجولان ممتع وجذاب، لكن أولا وقبل كل شيء يرفع من شعبية نتنياهو، لا شيء أكثر من ذلك".

وعلى ما يبدو، فإن التصريحات والوعود الصاخبة لبنيامين نتنياهو وحلفائه في الحزب ليست أكثر من وعود وإيماءات انتخابية جميلة. من خلال تصريحاته ، يحاول رئيس الوزراء بوضوح إقناع الإسرائيليين ذوي التفكير المحافظ للتصويت لصالح الليكود.

يتشاطر المؤرخ والدعاية ستانيسلاف خاتونتسيف هذا الموقف قائلا "لا يمكن توقع تقدم كبير وتحقيق اختراقات فيما يتعلق بفلسطين. خاصة إذا ما بقي الليكود في السلطة".

وانطلقت المعركة الانتخابية بمشاركة أربعين حزبا داخل إسرائيل، في وقت بلغ فيه عدد الناخبين ستة ملايين وثلاثمئة وأربعين ألفاً، في حين بلغ عدد مراكز الاقتراع 1072.

ويتنافس حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" برئاسة بني غاتس، مع تساوي عدد المقاعد حسب استطلاعات الرأي والمؤشرات.