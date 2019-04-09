وزيرا خارجية قطر وتركيا يعلقان على القرار الأمريكي حول الحرس الثوري الإيراني

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية القطري عن موقفهما من قرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أنقرة اليوم الثلاثاء "الولايات المتحدة أصدرت هذا القرار وهو قرار من جهة واحدة ضمن العقوبات والضغوطات التي تمارسها على إيران. نحن نقول ونكرر أن القرار قد أصدر من واشنطن ولا يمكن تعميمه".

© AP Photo / Vahid Salemi أمريكا تفاجئ العالم بقرار غير مسبوق... ما معنى تصنيف الحرس الثوري إرهابيا

وأضاف "لا نؤيد ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني في سوريا، لكن لا يمكن لأية دولة إعلان بأن القوات المسلحة لدولة أخرى منظمة إرهابية، كما لا نؤيد إصدار قرارات أحادية الجانب".

من جانبه قال الوزير القطري إن "الخلافات بين الدول يجب أن تحل بالحوار"، موضحا أن "إيران دولة لها وضعها الإقليمي والجغرافي الذي يتطلب منا كدول محيطة بها أن ننظر لها باعتبارات مختلفة سواء اختلفنا أو اتفقنا مع سياستها".

وأكد أنه "إذا اختلفنا مع بعض السلوكيات للجيش الإيراني أو أي جيش آخر لا يكون عبر العقوبات".

​وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الاثنين الفائت، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن قوة عسكرية رسمية في بلد آخر جماعة إرهابية.