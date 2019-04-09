لجنة الانتخابات الإسرائيلية تعلن عن النتائج الأولى لانتخابات الكنيست

وأظهرت نتائج انتخابات الكنيست حصول حزب "الليكود" على 36 مقعدا، "أزرق أبيض" 37 مقعدا، "العمل" 7 مقاعد، "شاس" 6 مقاعد، "كولانو" 4 مقاعد، "ميرتس" 5 مقاعد، حزب "عودة" 6 مقاعد، "ليبرمان" 5 مقاعد.

© REUTERS / AMIR COHEN نتنياهو: سأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا

أعلن بيني غانتس فوزه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت اليوم الثلاثاء بعد أن أظهر استطلاعان من بين ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع حصول حزبه المنتمي لتيار الوسط على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية. كما نقلت وكالة "رويترز".وقال حزب "أزرق وأبيض" الذي يتزعمه غانتس في بيان "فزنا! الجماهير الإسرائيلية قالت كلمتها!". ولم يصدر أي تعليق فوري من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

في الوقت الذي قدم فيه نتنياهو الشكر لمواطني إسرائيل على ثقتهم في حزب "الليكود" الحاكم، معلنا أنه سيبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائه.