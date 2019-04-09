نتنياهو: سأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، اليوم، إن الكتلة اليمينية بقيادة حزب "الليكود" فازت بشكل واضح.

سبوتنيك. وقدم نتنياهو الشكر لمواطني إسرائيل على ثقتهم في حزب "الليكود" الحاكم، معلنا أنه سيبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائه.

وأعلن رئيس حزب الليكود الحاكم، بنيامين نتنياهو، الذي دخل في منافسة قوية مع غريمه، الجنرال بيني غانتس، زعيم حزب "كاحول لافان" أو " أزرق أبيض"، فوز الكتلة اليمينية بقيادة حزبه.

وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، قبل قليل، عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، مشيرة إلى تراجع حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو.

وأظهرت نتائج انتخابات الكنيست الأولية، حصول حزب الليكود على 36 مقعد، مقابل أزرق أبيض 37 مقعد، والعمل 7 مقاعد، وشاس 6 مقاعد، وكولانو 4 مقاعد، وميرتس 5 مقاعد، وحزب عودة 6 مقاعد، وليبرمان 5 مقاعد.

وتتناقض هذه الرؤية مع ما نشره يائير لابيد، أحد أعضاء حزب "أزرق أبيض" الأساسيين، حيث كتب على صفحته الرسمية على "تويتر"، فور حزبه، دون أي توضيح يذكر "نجاح أزرق أبيض" فحسب.