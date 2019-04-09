بالصور... ترامب يستقبل السيسي استقبالا حارا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه تم إحراز تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وأضاف ترامب للصحفيين، بينما كان السيسي يقف إلى جانبه، أن هناك أمورا مهمة سيناقشانها تتعلق بقضايا عسكرية وبالتجارة.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev هل تستطيع أمريكا منع مصر من شراء مقاتلات "سو 35" الروسية

وحسب "رويترز" تشعر الحكومة والنواب الأمريكيون بقلق بشكل خاص بشأن ما ورد عن توقيع مصر صفقة بقيمة ملياري دولار مع روسيا لشراء أكثر من عشرين مقاتلة "سوخوي" (إس.يو-35) وأسلحة لهذه الطائرات. وعلى الرغم من ذلك رحب ترامب بحرارة بالسيسي.

واستهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن باستقبال وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، وذلك بمقر إقامة الرئيس المصري في "بلير هاوس".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "الرئيس أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً في هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأمريكي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك".

الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن © REUTERS / CARLOS BARRIA

الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن © REUTERS / CARLOS BARRIA

الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن © REUTERS / CARLOS BARRIA

الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن KEVIN LAMARQUE

الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن © REUTERS / KEVIN LAMARQUE

الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن © REUTERS / KEVIN LAMARQUE

الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن © REUTERS / CARLOS BARRIA

الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن © REUTERS / CARLOS BARRIA 1 / 8 © REUTERS / CARLOS BARRIA الرئيس الأمريكي ترامب يرحب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض بواشنطن

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الأمريكي رحب بزيارة السيد الرئيس المصري إلى واشنطن، مؤكداً ثقته في أن مباحثات السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصةً في ظل التزام الإدارة الأميركية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، ومشيداً في هذا الصدد بجهود الرئيس لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلاده لتلك الجهود".