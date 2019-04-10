رئيس إيسلندا بشأن العقوبات ضد روسيا: العقوبات موجودة لكن هناك فرص للشراكة

أكد رئيس أيسلندا غودنا جوهانسون، بأنه على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، هناك فرص للتعاون مع موسكو.

سانت بطرسبورع — سبوتنيك. وقال جوهانسون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي للقطب الشمالي: "نعم لقد ذكرتم العقوبات [ضد روسيا] وهناك عقوبات أعاقت التجارة. لكن في جوانب أخرى علاقاتنا ازدهرت".

© Sputnik . Natalia Seliverstova موسكو: روسيا سترد بشكل عملي على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن وأوتاوا

وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قد أعلن في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن زعماء الدول الأوروبية اتخذوا خلال القمة التي عقدت حينها، في بروكسل، قرارات سياسية بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة نصف عام آخر، على ضوء عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك.

هذا وربط الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، قضية تمديد العقوبات ضد روسيا بمسار تنفيذ اتفاقات مينسك، كما أنه يستمع كل نصف عام لتقرير من فرنسا وألمانيا قبل أن يتخذ قرار تمديد العقوبات التقييدية لمدة ستة أشهر أخرى.

جدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا.