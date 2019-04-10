رئيس إيسلندا بشأن العقوبات ضد روسيا: العقوبات موجودة لكن هناك فرص للشراكة

سانت بطرسبورع — سبوتنيك. وقال جوهانسون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي للقطب الشمالي: "نعم لقد ذكرتم العقوبات [ضد روسيا] وهناك عقوبات أعاقت التجارة. لكن في جوانب أخرى علاقاتنا ازدهرت".
هذا وربط الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، قضية تمديد العقوبات ضد روسيا بمسار تنفيذ اتفاقات مينسك، كما أنه يستمع كل نصف عام لتقرير من فرنسا وألمانيا قبل أن يتخذ قرار تمديد العقوبات التقييدية لمدة ستة أشهر أخرى.
جدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا.
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