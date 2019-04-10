حكومة فنزويلا تعلن انسحابها من منظمة الدول الأمريكية

بيونس إيرس — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "هذا واحد من أقسى القرارات التي اتخذتها[منظمة الدول الأمريكية] (الاعتراف بغوايدو). فضلا عن استخدامها الابتزاز المبتذل للضغط على الدول الأعضاء، لتلبية رغبات سياسة واشنطن".
وختمت وزارة الخارجية بيانها، قائلة، إن "فنزويلا لا تستطيع أن تبقى عضوا في منظمة تخدم المصالح الإمبريالية للإدارة الأمريكية".
ويأتي ذلك بعد أن اعترف المجلس الدائم للمنظمة بممثل غوايدو لديها ممثلا لفنزويلا.
وسبق لمعظم دول أمريكا اللاتينية أن اعترفت بخوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا عقب إعلانه تولي مهام الرئاسة في البلاد يوم 23 يناير الماضي.
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