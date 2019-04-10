رئيس إيسلندا يعتزم مناقشة مع نظيره الروسي مستقبل مجلس القطب الشمالي

سانت بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال جوهانسون في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي للقطب الشمالي: أن "أجندت (الاجتماعات) ستتركز بالطبع على المنطقة القطبية الشمالية".
وختم رئيس إيسلندا قائلا: "على الرغم من الاختلاف الكبير بين روسيا وأيسلندا من حيث الحجم، فضلا عن المصالح المختلفة، لكن وراء هذه المواقف المختلفة، هناك الكثير ما يوحدنا بالقطب الشمالي".
وتستضيف سانت بطرسبورغ، خلال يومي 9 و10 نيسان/أبريل، أعمال منتدى القطب الشمالي الخامس تحت عنوان "منطقة القطب الشمالي — ساحة حوار"، ويعتبر هذا المنتدى إحدى أهم الساحات المحورية لمناقشة القضايا الخاصة بمنطقة القطب الشمالي وآفاقها المستقبلية على المستوى العالمي. والموضوع المطروح اليوم للمناقشة هو: "منطقة القطب الشمالي- محيط الفرص والإمكانيات". ويضم برنامج المناقشات ثلاثة محاور، هي: "المناطق الساحلية" و"في عرض المحيط" و"التنمية المستدامة".
ويذكر أن وكالة "سبوتنيك" تشارك في نشاط هذا المنتدى بصفة الشريك الإعلامي العام.
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